CdS – Juventus, nuovo slancio per Bremer grazie a… Lewandowski? Ora l’Inter…

Un domino di mercato che coinvolge diverse big del calcio europeo e che potrebbe avere ripercussioni anche sulle strategie dell'Inter, nello specifico per quanto riguarda Bremer. È quello che viene descritto dal Corriere delloSport: "La trattativa tra il Bayern Monaco e il Barcellona per Robert Lewandowski si è chiusa ufficialmente e l'attaccante volerà negli Stati Uniti per aggregarsi ai nuovi compagni che affronteranno il Real e la Juventus. Accordo trovato venerdì, dopo mezzanotte: ai bavaresi 45 milioni più 5 di bonus; al polacco un contratto da circa 9 milioni netti a stagione fino al 2025 (opzione fino al 2026). Il passaggio del bomber in Catalogna avrà ripercussioni sulle mosse dell'Inter e della Juve. Salihamidzic, ds del Bayern, è infatti pronto a ritoccare verso l'alto la prima proposta per De Ligt (60 milioni più 10 di bonus) grazie ai soldi incassati dall'addio di "Lewa". Oggi la vicenda sarà... approfondita perché domani la squadra partirà per la tournée negli Stati Uniti e il Bayern gradirebbe, se non proprio arrivare alle firme (e portare Matthijs oltre Oceano), avere qualche certezza in più".