Palmeri: “Juve, gara di bruttezza inenarrabile. Il 4-2-fantasia di Pirlo è solo…”

La Juventus perde malamente all'Allianz Stadium contro il Benevento, mettendo a serio rischio la propria rincorsa all'Inter

"Partita d’una bruttezza inenarrabile della Juventus. Il 4-2-fantasia di Pirlo è solo un palla a Cristiano Ronaldo o un mani giunte sperando in Chiesa. Ma non c’è un movimento senza palla, e non c’è lo straccio di ordine tattico quando si perde palla. Ritratto della stagione".