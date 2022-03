“La Juventus distruggeva documenti”. Choc bianconero, e si torna a parlare della carta Ronaldo

Un vero e proprio terremoto, quello che nuovamente coinvolto la Juventus: ecco le ipotesi avanzate dagli inquirenti

DIFFERIMENTO - "Secondo gli inquirenti la Juve avrebbe messo in atto due strategie: con l’accordo di marzo 2020 non ci sarebbe stata una rinuncia a 4 mensilità (come da relazione finanziaria annuale del 30 giugno 2020) ma un differimento di 3 delle 4 rate, indipendentemente dalla ripresa dell’attività sportiva, con “contestuale insorgenza di un debito incondizionato”. Per la stagione successiva ci sarebbero stati accordi di riduzione stipendi (depositate in Lega), accordi di integrazione (depositati in parte) e separate scritture integrative (mai depositate). Alcune di queste scritture integrative erano “a garanzia del pagamento delle integrazioni anche in caso di trasferimento del giocatore”.