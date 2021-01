Juventus, doppia tegola per Pirlo: McKennie e Dybala ko, saltano l’Inter?

Non arrivano buone notizie per la Juventus dalla partita contro il Sassuolo in vista della gara contro l’Inter. Nel corso del primo tempo dell’Allianz Stadium, infatti, Andrea Pirlo, allenatore bianconero, è stato costretto a sostituire per ragioni fisiche sia Weston McKennie, sia Paulo Dybala.

Per quanto riguarda il centrocampista statunitense, si pensa a un problema muscolare, dato che durante una cosa il giocatore ha sentito tirare. Per Dybala, invece, si tratta di una botta al ginocchio (che potrebbe anche essersi leggermente girato) in un contrasto con Traoré. Entrambi, dunque, potrebbero essere in forte dubbio per l’Inter.

(Fonte: Sky Sport)