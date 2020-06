C. Italia – Ronaldo sbaglia un rigore ma il Milan non segna: Juve in finale. Ora Inter o Napoli

Lo 0-0 dello Stadium nella semifinale di ritorno contro il Milan, in virtù dell’1-1 di San Siro, regala la finale di Coppa Italia alla Juventus. La compagine di Sarri spreca un calcio di rigore con Cristiano Ronaldo in avvio – palo – ma poi sfrutta la superiorità numerica scaturita dal cartellino rosso diretto comminato da Orsato a Rebic per un fallo su Bonucci. Il Milan, in dieci, vacilla ma sfiora il gol in un paio di occasioni. La Juve, però, tiene fino al 90′ e conquista la finale: ora attende di conoscere la rivale che uscirà dalla sfida tra Napoli e Inter.