EDICOLA TS – Juve, incubo Conte: tra Marotta e Paratici duello per Dzeko e Zaniolo

“Juve, incubo Conte“. E’ questo il titolo di Tuttosport in edicola sabato 18 luglio 2020. “Con l’Inter a -6, lo spettro di una rimonta firmata dall’ex bandiera scuote i bianconeri. Fra Paratici e Marotta il duello si scalda anche per Dzeko e Zaniolo”, si legge sul quotidiano torinese. Di spalla, spazio alla maglia dell’Inter: “Inter, no, la tovaglia no!”. In taglio alto, invece, spazio a Belotti: “Dallo United all’Inter, tutti vogliono Belotti. Il Toro non può perderlo, ma urgono il rinnovo del contratto e la garanzia di una squadra all’altezza”.