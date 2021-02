Juventus-Inter, moviola Cds: “Mariani da 7, no rigore. Ma manca giallo a Conte”

Tra le pagine della sua edizione odierna, il Corriere dello Sport, come di consueto, ha analizzato gli episodi arbitrali più rilevanti della gara di Coppa Italia di ieri tra Juventus e Inter. E’ 7 il voto dato dal quotidiano all’arbitro Mariani: “Maurizio Mariani si conferma come uno dei migliori (anche) di questa stagione: ha la forza della serenità, non era facile capire che il contatto Lautaro-Bernardeschi era – se qualcosa doveva essere – al massimo fallo del nerazzurro, ma da diverso tempo vede anche l’impossibile. Chiude con 32 falli fischiati (erano 12 nel primo tempo) e quattro ammoniti.

Gli episodi

Subito un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita: Lautaro in area raccoglie la respinta di Demiral su un pallone messo in mezzo da Hakimi, sta per tirare e dopo un contatto basso con Bernardeschi va giù. Live sembra rigore, Mariani con sicurezza fa segno di no ed ha ragione lui: è Lautaro che, nel tentativo di calciare il pallone, colpisce lo scarpino destro di Bernardeschi che ha già messo il piede a terra ed è fermo. Bravissimo l’internazionale di Aprilia, nel caso c’è però un errore: la sceneggiata di Conte in panchina meritava (almeno) il giallo, lo ha contenuto (a fatica) Chiffi. Detto del mancato provvedimento disciplinare all’allenatore dell’Inter, sono tutti giusti i cartellini gialli comminati: Darmian (in scivolata su Ronaldo, piede basso), Alex Sandro (fuori dall’area di rigore su Hakimi), Perisic (proteste) e Brozovic (in ritardo su Bentancur)”.