VIDEO / Juventus-Inter 0-0: pesa il black out dell’andata, nerazzurri eliminati

TORINO – Non riesce l’impresa all’Inter che saluta la Coppa Italia, come lo scorso anno, uscendo in semifinale. Contro i bianconeri pesa tantissimo il black out patito nella gara d’andata che vanificò al Meazza il vantaggio messo a segno da Lautaro. All’Allianz Stadium i nerazzurri approcciano con il piglio giusto ma – come troppo spesso accade – costruiscono tanto e sprecano troppo. Finisce con un pareggio a reti bianche che aumenta ancor di più il rammarico per una finale che con maggior concentrazione nel corso dei 180 minuti, si sarebbe potuta centrare.

Cala il sipario dunque per i ragazzi di Antonio Conte che ora dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo in campionato a cominciare da domenica sera quando affronteranno al Meazza la Lazio di Simone Inzaghi.