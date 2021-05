Juventus-Inter, pagelle Gazzetta: Lautaro e Lukaku i migliori, floppano in tre

La sconfitta contro la Juventus brucia per come è arrivata ma non intacca l'ottimo campionato - e lo scudetto vinto - dell'Inter

Matteo Pifferi

La sconfitta contro la Juventus brucia per come è arrivata ma non intacca l'ottimo campionato - e lo scudetto vinto - dell'Inter. Analizzando le pagelle de La Gazzetta dello Sport, il migliore è LautaroMartinez che riceve un bel 7: "La lezione di boxe con Conte gli è servita. Da peggiore a migliore, in versione tarantolata a tutto campo. Gran giocata più tiro, rigore, scatti, impegno. L'anima di un'Inter con poca anima", commenta la Rosea. Il peggiore è invece Darmian (5): "Non che Perisic e Brozovic abbiano fatto meglio, ma il primo fallo non si scorda mai e indirizza la partita. Una prestazione solo difensiva e timida, con la certezza che la sinistra non è la destra".

Tra gli altri giocatori, si segnalano le sufficienze (6) di Handanovic, Hakimi, Bastoni, Eriksen e Vecino mentre Skriniar e De Vrij ricevono 6,5. Ottima prova, invece, di Romelu Lukaku (7 anche per lui come Lautaro) mentre i peggiori (5) sono Perisic e Brozovic assieme a Darmian con Barella e Sensi valutati 5,5 entrambi. Sufficienza (6) per Antonio Conte: "Comprensibilmente tutti stanchi, di testa forse più che nel fisico. Formazione titolare, motivazioni di riserva, poche variazioni sul tema per imporsi".