Le rivali – Juventus, Paratici: “Clima surreale e triste. Stop Serie A? Tutti vorremmo giocare, ma…”

Ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro l’Inter, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha analizzato il match dell’Allianz Stadium, con ovvio sguardo all’emergenza coronavirus che sta vivendo l’Italia. Ecco le sue parole:

“E’ un po’ tutto strano. C’è un clima surreale e triste. Dispiace non ci siano i tifosi, e anche per i calciatori. E’ sempre triste. I giocatori vorrebbero sempre godere della partita. Dybala e Pjanic out? Sarri ruota tutta la rosa, credo che abbiamo diverse soluzioni. Non vedo cose strane. Difficile allenarsi a questo tipo di eventi. Non ci si abituerà mai a giocare a porte chiuse. Il consiglio federale di martedì? La Juventus rispetterà quello che le autorità competenti decideranno. Tutti vorremmo giocare, ma anche i calciatori capiscono la situazione. Dobbiamo far passare questo periodo difficile il prima possibile con comportamenti responsabili“.

(Fonte: Sky Sport)