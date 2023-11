Juventus-Inter Women finisce 5-0: le nerazzurre restano quarte in classifica

Giornata no per l'Inter Women di Rita Guarino che perde 5-0 contro la Juventus di Montemurro: match mai in discussione

Finisce 5-0 il match tra Juventus e Inter Women, match valido per l'ottava giornata del campionato femminile 2023-2024. Match subito in discesa per le bianconere, che passano in vantaggio al 2' con Caruso e raddoppiano già al 5' con Grosso.