Inter-Juve, la moviola di TS: “Lautaro, il rigore non c’è. Brozovic, il giallo è il minimo”

È stata sicuramente una partita combattuta quella tra Juventus e Inter. I giocatori in campo non si sono risparmiati e a bordo campo nemmeno. Lautaro Martinez nel primo tempo ha protestato per un rigore. TuttoSport nella sua moviola del giorno dopo scrive: “Al decimo minuto Lautaro va giù in area mentre cerca di tirare ed è ostacolato da Bernardeschi. L’Inter invoca il rigore, ma fa bene l’arbitro a far proseguire. L’argentino cade perché calcia male e colpisce il terreno”.

C’è poi un ‘fiscale’ cartellino ai danni di Darmian per un fallo con piede a martello su Ronaldo. Un giallo ‘ineccepibile’ ad Alex Sandro che fa fallo su Hakimi ai limiti dell’area di rigore. E un duro intervento di Brozovic a metà campo su Bentancur: “Il giallo è il meno che possa capitargli”, scrive il giornale torinese.

(Fonte: TS)