Juventus-Nantes, Criscitiello: “Giusto non dare rigore su Bremer. Si vede che…”

"La Lazio doveva vincere e ha vinto, in 10. La Fiorentina ha fatto sembrare facile una partita che non era facile, in campionato però, la squadra di Italiano è un'altra squadra. Complimenti alla Fiorentina per la vittoria di ieri. Le note stonate di ieri sono Roma e Juventus. Mourinho continua a collezionare record negativi con i giallorossi, la Juventus invece meritava la vittoria ma non ha chiuso la partita. Allegri è impazzito a fine partita, dando risposte a caso, ha fatto trapelare nervosismo. Se prima era colpa della società, ora la responsabilità è di Allegri. Non sono d'accordo con i tifosi della Juve e con qualche giornale: per me ha fatto bene a non fischiare il rigore, nel fermo immagine sembrava rigore, l'arbitro poi l'ha visto al VAR e si vede Bremer che si appoggia e dunque commette fallo. Secondo me al ritorno la Juve chiude la pratica, questa è la mia idea, ma qualora dovesse uscire dall'Europa League con il Nantes, Allegri deve dare le dimissioni, ma secondo me non andrà così".