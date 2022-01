Sky – Napoli: Rrahmani, Zielinski e Lobotka in campo. Juventus, nessun ricorso

La società bianconera non ha intenzione di ricorrere dopo il pari con gli azzurri nonostante la presenza dei tre che l'ASL campana aveva fermato

Rrahmani, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka erano stati fermati dall'ASL di Napoliper i contatti avuti con positivi al coronavirus. Ma i tre sono risultati negativi al tampone e il club di De Laurentiis ha deciso, come da protocollo Lega, di mandarli comunque in campo nella gara contro la Juventus. In queste ore, dopo il pareggio dell'Allianz Stadium, si era parlato del possibile ricorso da parte dei bianconeri rispetto alla decisione degli azzurri di far giocare comunque i propri giocatori nonostante gli impedimenti dettati dall'ASL.