Juventus, perdita record da 254,3 milioni: quinto esercizio di fila in rosso per il club

Quinto esercizio di fila in rosso per il club bianconero

Quinto esercizio di fila in rosso per la Juventus. Oggi il cda ha approvato il progetto di bilancio 2021-22, che si è chiuso con la perdita più alta di sempre della storia bianconera: 254,3 milioni. "A incidere sul peggioramento dei conti è stato l'aumento del costo del lavoro dovuto non a una crescita tendenziale dello stesso, ma al venir meno dei benefici delle rinegoziazioni contrattuali che la squadra aveva accettato per fronteggiare l'emergenza pandemica", sottolinea la Gazzetta dello Sport.