Juventus Primavera, Montero: “L’Inter non merita questa classifica, arriverà ai playoff”

Paolo Montero, tecnico della Juventus Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine del match pareggiato per 1-1 contro l'Inter di Cristian Chivu: "Penso che due squadre grandi come Inter e Juve debbano avere coraggio, giocare per vincere, la nostra storia dice così. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, sono molto felice per i ragazzi. Nel primo tempo soprattutto abbiamo avuto tante occasioni da gol che non abbiamo concretizzato. Abbiamo giocato contro i campioni d'Italia, una squadra forte, è stata una partita vera. Ho preparato la partita dicendo ai ragazzi che l'Inter è una squadra forte, che non merita la classifica che ha, e oggi l'ha dimostrato. Penso che con l'esperienza di Chivu arriveranno sicuramente ai playoff".