Non solo Frattesi: la Juventus sfida l’Inter anche per un altro centrocampista

Le strade del mercato di nerazzurri e bianconeri torneranno a incrociarsi questa estate: tanti obiettivi condivisi

Juventus e Inter, in attesa di sfidarsi sul campo domenica sera, continuano a punzecchiarsi e a sfidarsi sul mercato. I bianconeri, dopo essere entrati prepotentemente in corsa per Davide Frattesi, avrebbero messo gli occhi su un altro centrocampista osservato in questi mesi dai nerazzurri: Conor Gallagher, classe 2000 del Crystal Palace (ma di proprietà del Chelsea).