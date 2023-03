Juventus, 2 giornate di squalifica per Kean: salterà la sfida contro l’Inter

Moise Kean non sarà a disposizione della Juventus per la sfida di campionato contro l'Inter, in programma domenica 19 marzo: l'attaccante bianconero è stato infatto squalificato per 2 giornate dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la Roma, arrivata a meno di un minuto dal suo ingresso in campo per un fallo di reazione su Mancini.