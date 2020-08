Fallimento Juve, l'”entusiasmo per Pirlo” non basta: crolla il titolo in Borsa, -10%!

La nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore non è bastata a risollevare la situazione della Juventus. Come riportato da calciomercato.com, infatti, il titolo del club bianconero in Borsa è letteralmente crollato all’apertura di Piazza Affari di questa mattina. Addirittura, la discesa è stata pari al 10,44%.

Evidentemente, l’ennesimo fallimento della campagna europea in Champions League ha lasciato il segno, e Pirlo non è bastato a ridare fiducia agli azionisti. E il titolo crolla…

(Fonte: calciomercato.com)