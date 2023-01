Ottava vittoria di fila per la Juventus: Udinese KO, gol di Danilo a 4′ dalla fine

Grazie ad un gol di Danilo all'86' la Juventus batte l'Udinese 1-0 e ottiene l'ottava vittoria di fila in Serie A

Grazie ad un gol di Danilo all'86' la Juventus batte l'Udinese 1-0 e ottiene l'ottava vittoria di fila. I bianconeri passano così in seconda posizione a -4 dal Napoli, che giocherà domani contro la Sampdoria, e a +4 sull'Inter, che scenderà in campo stasera contro il Monza. Quarta sconfitta stagionale per l'Udinese, ottava a quota 25.