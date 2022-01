Juventus-Udinese, con chi ce l’ha Dybala? Dopo il gol sguardo di ghiaccio alla tribuna

Paulo Dybala, autore del temporaneo 1-0 della Juventus sui friulani, non ha esultato dopo la rete, tutt'altro

Sembra essere vero e proprio gelo tra la Juventus e Paulo Dybala. La trattativa per il rinnovo del centravanti argentino è ferma e non mancano le frecciate dalla dirigenza in merito anche al suo rendimento al di sotto delle aspettative iniziali. E stasera si aggiunge un altro tassello: perché il classe '93, autore del temporaneo 1-0 della Juventus sull'Udinese, non ha esultato, quasi sottraendosi anche all'abbraccio dei compagni. Il giocatore ha invece rivolto un lungo e fisso sguardo di ghiaccio verso la tribuna, probabilmente cercando i dirigenti e volendo mandare loro un messaggio.