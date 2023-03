UFFICIALE – Juventus, l’Uefa apre un’indagine: verifica su eventuali violazioni del FFP

LUEFA Control Financial Control Body, ha avviato un procedimento volto alla verifica del rispetto delle UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations

L'UEFA ha ufficialmente aperto un'indagine sulla Juventus. Lo conferma lo stesso club bianconero, che, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha spiegato come l'organo europeo voglia verificare eventuali violazioni del Fair Play Finanziario. La nota: "In data 1° dicembre 2022, l’UEFA Control Financial Control Body, “facendo seguito alle asserite violazioni finanziarie che sono state recentemente rese pubbliche a seguito dei procedimenti avviati dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino”, ha avviato un procedimento volto alla verifica del rispetto delle UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations – Edizione 2018.