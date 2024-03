Voglio sempre fare il massimo, nella mia testa volevo fare 4 gol e alla fine sono uscito dal campo senza segnare. Il problema comunque è che non abbiamo vinto, questo mi dispiace di stasera. Tutti vogliono diventare i migliori al mondo, lavoriamo per questo. Cosa manca per lottare per lo scudetto? Il mister è stato bravissimo a inserire i giovani, ha fatto un grandissimo lavoro. Fino a qualche giornata fa eravamo in lotta scudetto, dobbiamo continuare su questa strada. L'anno prossimo dobbiamo pretendere di vincere lo scudetto, perché alla Juventus conta solo vincere.

Allegri ha fatto un grandissimo lavoro, dobbiamo continuare a seguirlo: ci ha fatto crescere tantissimo. Delle circostanze non ci hanno permesso di continuare quella lotta, partendo dalla gara con l'Empoli che ci ha dato un colpo anche mentale. Con l'Inter abbiamo perso per merito loro, ma anche noi siamo entrati in partita dopo la batosta con l'Empoli. Questi comunque sono ulteriori step, cose che ci aiuteranno sicuramente dall'anno prossimo. Alla fine di questa stagione sarò contento se vinceremo un trofeo ed entreremo in Champions League".

