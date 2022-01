Juventus Women, Montemurro: “Inter ottima squadra allenata molto bene”

Le parole del tecnico bianconero: "Ci aspettavamo questa Inter e ci aspettavamo provassero a farci male con le loro ripartenze"

Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, Joe Montemurro, tecnico della squadra femminile bianconera, ha parlato così dopo l'1-1 in Coppa Italia contro l'Inter: "Sapevamo di affrontare in trasferta un'ottima squadra, allenata molto bene. Queste sono le partite di Coppa, in cui puoi dare tutto te stesso in uno scontro diretto, ci aspettavamo questa Inter e ci aspettavamo provassero a farci male con le loro ripartenze. Le ultime prestazioni? Dobbiamo ritrovare continuità, dobbiamo trovare il nostro livello e mantenerlo, tornando a fare quanto avevamo fatto sul finire dello scorso anno".