GdS – Shakhtar-Inter, la moviola: male Kabakov. Placcaggio Bondar-Lukaku da rigore. Il VAR…

Serata storta per l’arbitro bulgaro Kabakov a Kiev. In occasione della sfida tra Shakhtar Donetsk e Inter a Kiev, il direttore di gara produce una prova insufficiente, giudicata da 5 dalla Gazzetta dello Sport.

“Si traveste da arbitro di rugby, giudicando regolare il placcaggio di Bondar su Lukaku: a calcio è rigore. Prima prende un paio di abbagli minori – si legge sulla Rosea -, come sul fallo invertito Vida-Teté e il mancato cartellino giallo, sempre al ‘cattivissimo’ Bondar“.

L’errore al 76′, in occasione del contatto tra Bondar e Lukaku, è evidente: “Il gesto è plateale, quasi degno di un campo da rugby più che da uno di calcio e da punire con il calcio da rigore, sebbene anche il centravanti dell’Inter usi il braccio destro per tenere lontano l’avversario. L’azione del difensore di casa, però, pare ben più grave e vigorosa. Va precisato che il Var Zwayer non può intervenire nel caso specifico, perché l’arbitro è in posizione e libero di giudicare l’entità del contatto“.

Kabakov sbaglia a non ammonire lo stesso Bondar per il fallo su Vidal nel primo tempo, mentre sono corretti i gialli a Bastoni e Vidal. Il bulgaro, invece, sbaglia al 48′ invertendo un fischio: Vidal frana su Teté ma l’arbitro concede punizione all’Inter.