Kalinic: “Dzeko amico vero, farà grande anche l’Inter. Perisic e Brozovic…”

Intervistato da Il Messaggero, Nikola Kalinic ha parlato del suo rapporto con Edin Dzeko. Inoltre l'attaccante ha elogiato Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. "Mi sono trovato molto bene a Roma. Peccato non aver giocato di più, ma è stato un anno difficile per via del Covid e di un infortunio. Dzeko? Per me un amico vero. Non conosco i motivi del suo addio, ma sono sicuro che dopo la Roma farà grande anche l'Inter. Ovunque ha dimostrato il suo valore, è sul podio dei più forti con cui ho giocato insieme a Perisic e Modric. Brozovic e Ivan sono importanti per la Croazia tanto quanto Modric".