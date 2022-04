Kalulu: “Il derby partita difficile, noi siamo pronti a tutto. Lautaro e Dzeko…”

Intervistato da Carlo Pellegatti, il difensore rossonero ha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter-Milan

Intervistato da Carlo Pellegatti per Star Casino, Pierre Kalulu ha parlato anche di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì. "Sarà una partita difficile, so che saranno i dettagli che faranno la differenza. Noi siamo pronti a tutto. Dzeko e Lautaro? Sono molto forti, dobbiamo difendere con tutta la squadra. Loro sono i più pericolosi".