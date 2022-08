Kane al 96′ gela Stamford Bridge: Chelsea-Tottenham finisce 2-2. Screzio Conte-Tuchel

Gol e spettacolo a Stamford Bridge: tra Chelsea e Tottenham finisce 2-2 un match rocambolesco. Il gol di Koulibaly apre le danze per i Blues ma nella ripresa, però, arriva il pareggio del Tottenham con Hojbjerg al 68'. James, a 13' dalla fine, rompe l'equilibrio e sembra regalare i tre punti al Chelsea ma, all'ultimo secondo, Kane di testa trova il definitivo 2-2. Solo 11' per Perisic, subentrato nel finale a Son. Al termine del match, nervi tesissimi tra Conte e Tuchel, con il tecnico ex Inter che viene espulso.