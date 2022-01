Kane: “Conte? Uno dei migliori al mondo. Dobbiamo sfruttare quest’opportunità”

Così il centravanti su Conte: "È un allenatore che richiede molto. Sta facendo tutto il possibile e come giocatori abbiamo risposto molto bene"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, Harry Kane, centravanti del Tottenham, ha parlato così di Antonio Conte e del suo impatto sugli Spurs: "E' uno dei migliori allenatori al mondo. Non abbiamo davvero raggiunto le vette che volevamo come club negli ultimi due anni. È una grande opportunità ora per sfruttare ciò che abbiamo. È un allenatore che richiede molto. Sta facendo tutto il possibile e come giocatori abbiamo risposto molto bene e tutti stanno lavorando il più duramente possibile per ottenere successi. Questo è l'obiettivo finale per tutti qui".