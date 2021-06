Kane: “Eriksen? Difficile quanto accaduto la scorsa settimana. Spero di vederlo presto”

L'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane ha parlato del suo ex compagno al Tottenham Eriksen dopo quanto accadutogli nella partita Danimarca-Finlandia

"È stato qualcosa di difficile da vedere la settimana scorsa. Fortunatamente Christian sta bene. Non ci siamo sentiti personalmente, ma mia moglie ha parlato con la sua, e da quanto ho capito sta andando tutto per il meglio. Ovviamente stiamo cercando di isolarci e di pensare solo alle partite, ma sicuramente Christian rimane nei nostri cuori. In quelli dell'intera comunità del calcio. Ci ricorda di quanto in fretta le cose possano cambiare e di non prendere mai nulla per scontato. Noi gli auguriamo solo il meglio. Spero di vederlo presto, magari alla fine di questo torneo ne avremo la possibilità".