Kane: “Paratici? Sicuro che ci conosceremo. Mourinho fantastico. Futuro? Ora…”

Intervenuto ai microfoni di Talk Sport, l'attaccante parla del suo futuro e manda un messaggio allo Special One

Al termine dell'Europeo, Daniel Levy dovrà risolvere il rebus sul futuro di Harry Kane, deciso a lasciare il Tottenham. Intervenuto ai microfoni di Talk Sport, l'attaccante inglese parla così del suo futuro: "Ora sono via con l'Inghilterra e la mia attenzione è tutta qui. Se tutto va bene, ci resta una settimana. Nuno Espirito Santo? È un grande allenatore e ha fatto un ottimo lavoro con i Wolves e li ha fatti giocare davvero bene. Certo come giocatore vuoi essere voluto, vuoi sentirti amato. Paratici? Non ho ancora avuto la possibilità di parlargli".