Inter, ecco da chi può arrivare il tesoretto per Kanté. Tuttosport: “Doppio assist ai nerazzurri”

“Da Tottenham e Napoli arriva un doppio assist all’Inter”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito all’interesse del Tottenham per Skriniar e del Napoli per Vecino. Due operazioni che, se concretizzasse, potrebbero dare all’Inter quel tesoretto per tentare l’affondo per Kanté.

VECINO – Per il centrocampista ex Fiorentina, il Napoli è pronto ad investire nonostante il giocatore non sia pronto fisicamente prima di novembre: a Gattuso piace ma la forbice tra domanda (18 mln) e offerta (12) è importante, sebbene ci sia un’intesa per il prestito con diritto di riscatto o obbligo a determinate condizioni e “risulta difficile pensare che Beppe Marotta si lasci sfuggire l’occasione di piazzare un giocatore in esubero nel reparto dove Antonio Conte spinge per avere N’Golo Kanté”, commenta Tuttosport.

ALTRI IN USCITA – Non solo Skriniar e Vecino perché anche Nainggolan e Brozovic restano tra i possibili partenti. Per il belga, il presidente del Cagliari Giulini ha raggiunto un accordo per spalmare il contratto che lega il Ninja all’Inter da 4,5 a stagione in 4 anni. La formula giusta, invece, potrebbe essere un prestito molto oneroso con diritto di riscatto che suonerebbe come un obbligo per i sardi. L’obiettivo dell’Inter è di racimolare quel tesoretto necessario per l’affondo per Kanté. Il Chelsea ha individuato in Rice del West Ham il sostituto ma chiede in ogni caso almeno 50 mln, cifra che potrebbe essere coperta da Nainggolan e Skriniar, qualora l’Inter accetti l’offerta del Tottenham.