Karamoh tra Parma e il sogno di tornare all’Inter. E tra i club c’è un accordo

L'esterno offensivo francese, nonostante un fastidio muscolare, vuole mettersi in luce davanti alla sua ex squadra

Quella contro l'Inter sarà una gara speciale per Yann Karamoh: l'esterno offensivo del Parma affronta la squadra che lo portò in Italia nell'estate del 2017, quando aveva solamente 19 anni, e nella quale spera un giorno di tornare da protagonista. Una possibilità da non escludere a priori: tra i due club, secondo Tuttosport, esisterebbe un accordo che permetterebbe al talentuoso francese di tornare a Milano: "Domani sulla strada del Parma e di Karamoh ci sarà un grande ostacolo, la capolista Inter. Una sfida ai limiti dell'impossibile, anche se all'andata i ducali riuscirono a strappare un punto al Meazza, un 2-2 tiratissimo (in panchina c'era Liverani), lo stesso punteggio della stagione precedente (2019-20), quando la stella di Karamoh tornò a brillare: gol, assist e applausi scroscianti dei suo ex tifosi al momento della sostituzione.