Karsdorp, ecco perché Mourinho ha reagito così: timore pancia piena. Nello spogliatoio…

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di José Mourinho al termine della gara contro il Sassuolo. Senza fare il nome, lo Special One si era scagliato contro un giocatore reo di aver "tradito la squadra con un atteggiamento non professionale". Tutti gli indizi portano a pensare che il giocatore in questione sia Rick Karsdorp . "Colpirne uno per educarne cento o quanto meno venticinque? Chissà se José Mourinho si è ispirato al «grande timoniere» Mao quando, al termine di Sassuolo-Roma, ha parlato di «tradimento» da parte di un suo calciatore. Una dichiarazione fuori dai canoni degli allenatori", sottolinea il Corriere della Sera.

" Mourinho, davanti a tutti in spogliatoio, gli ha chiesto di trovarsi a gennaio un’altra squadra. Non è escluso, però, che a partire da capitan Pellegrini sia già partito un lavoro per ricucire la situazione". Perché il portoghese ha reagito così? "C’è chi ha vivisezionato i 32’ giocati da Karsdorp: ci ha messo più tempo del necessario a prepararsi per entrare dalla panchina, innervosendo Mou; dopo il gol di Abraham non è corso subito ad abbracciare l’inglese; sul gol del pareggio del Sassuolo è stato passivo nella marcatura di Laurienté. Come Mou ha tenuto a precisare: si perdonano gli errori tecnici, perché tutti sbagliano, ma non gli atteggiamenti sbagliati. Non c’è dubbio, però, che Mourinho abbia visto un problema più generale, come se aver vinto a giugno la Conference League avesse «riempito la pancia» di parecchi calciatori".