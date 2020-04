Roy Keane spiega perché Bruno Fernandes è riuscito dove Alexis Sanchez ha fallito

Bruno Fernandes si è integrato nel Manchester United in un modo in cui molti acquisti precedenti non sono riusciti a fare.

I Red Devils non hanno avuto paura di spendere soldi nelle recenti finestre di trasferimento, con grandi nomi come Angel Di Maria, Paul Pogba, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. Ma non tutti sono riusciti nell’impresa di conquistare l’Old Trafford. Secondo quanto fatto intendere da Roy Keane nessuno dei giocatori citati è stato davvero all’altezza del prezzo pagato per il loro cartellino. Al contrario di Bruno Fernandes, arrivato allo United a gennaio. “Parliamo spesso di giocatori che impiegano diverso tempo per insediarsi in un club – non ci è voluto molto per Fernandes, vero? Sembra un giocatore con una buona personalità. È ovviamente un grande passo per lui, ma sembra che si stia divertendo. È un po’ arrogante.“

(Sky Sports)