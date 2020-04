Keita Balde: “Mi piacerebbe tornare in Spagna. Normale tifi un po’ il Barcellona ma…”

Intervenuto ai microfoni del programma spagnolo “El Chiringuito”, Keita Balde, ex attaccante dell’Inter, oggi al Monaco, ha parlato così del suo futuro: “Vediamo che succede. Mi piacerebbe molto giocare in Spagna, prima o poi mi piacerebbe tornarci. Quale squadra? Non ho una squadra fissa ma è normale che tifi un po’ Barcellona: ma mi piace anche vedere l’Atlético, anche il Real Madrid di tanto in tanto. Mi piace vedere un bel po’ di squadre. E’ il mio secondo anno qui al Monaco: abbiamo avuto un cambio di allenatore e con Robert Moreno abbiamo trovato stabilità e le cose stanno andando bene. Abbiamo una buona squadra”.