Keita, improbabile il rinnovo con il Liverpool: partirà a zero in estate

Arrivato dal Lipsia nel 2017 per 65 milioni di euro, il centrocampista guineano ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023

Dopo sei stagioni Naby Keita lascerà il Liverpool in estate. Arrivato dal Lipsia nel 2017 per 65 milioni di euro, il centrocampista guineano ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023.

Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Florian Plettenberg, il 27enne non con molta probabilità non rinnoverà. Molti club sono interessati al centrocampista che non andrà al Galatasaray. Non è escluso un suo ritorno in Germania.