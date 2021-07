Inter, Keita non convince fino in fondo: ecco perchè. Opportunità solo se…

L'attaccante senegalese tornerebbe volentieri in nerazzurro, dove ritroverebbe Inzaghi, suo tecnico alla Lazio

Tra i nomi accostati all'Inter per quanto riguarda l'attacco c'è anche quello di Keita Balde : l'attaccante senegalese, già visto in nerazzurro nella stagione 2018/19, tornerebbe volentieri a Milano, dove oltretutto ritroverebbe Simone Inzaghi, suo tecnico ai tempi della Lazio e allenatore che più ha saputo valorizzarlo in carriera. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, la sua candidatura non starebbe scaldando la dirigenza interista:

"Il senegalese, rientrato al Monaco dopo la stagione alla Sampdoria, era stato lanciato in Italia proprio dal tecnico nerazzurro ai tempi della Lazio e con lui fece molto bene (16 gol nel campionato '16-17). I due si sono incrociati in vacanza a Capri e Keita ha fatto capire a Inzaghi che tornerebbe volentieri a lavorare con lui all'Inter, squadra in cui ha militato nella stagione '18-19. Keita non sarebbe un vero vice Lukaku, anche se a volte ha giocato da prima punta, per questo nella dirigenza non tutti sono convinti. L'attaccante è visto come un'opportunità, soprattutto se il Monaco accettasse un'offerta low-cost, ma probabilmente più da ultime ore di mercato".