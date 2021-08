Inter, Keita più vicino: Monaco disposto a cederlo. Pinamonti e Satriano…

L'attaccante senegalese può fare ritorno a Milano: Simone Inzaghi lo aspetta. Da definire il futuro di giovani

"L'Empoli si è fatto sotto per Pinamonti (che piace pure al Cagliari): in caso di partenza sua e di Satriano (che verrà prestato per proseguire il suo percorso di crescita) arriverà un attaccante di complemento e Keita Balde, che proprio con Inzaghi ha dato il meglio di sé, resta la prima opzione mentre al Monaco non faranno certo barricate per trattenerlo".