Kempes: “Lautaro? I treni passano una volta sola. Inter una big, ma il Barça è differente”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Mario Kempes, ex grande attaccante argentino, si è soffermato anche sul futuro di un illustre connazionale come Lautaro Martinez, numero 10 dell‘Inter accostato con insistenza al Barcellona per la prossima stagione:

“Lautaro da un paio di anni a questa parte ha dimostrato essere un gran numero 9. Lo ha fatto vedere nell’Inter e in Argentina. Io credo che il treno passi una sola volta e, al di là del fatto che l’Inter sia una grande squadra riconosciuta a livello mondiale, il Barça è totalmente differente. Giocare con Messi sarebbe fantastico. Se resta ancora nell’Inter potrebbe essere una buona cosa per continuare a fare esperienza. Ma se vuole andare al Barcellona e l’Inter è disposta a farlo partire per una bella cifra…“.

(Fonte: TMW)