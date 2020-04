SM – Inter-Lautaro, intrigo internazionale. Barça, contropartite poco interessanti, Marotta…

E’ sempre lui il centro delle questioni future. Cosa sarà di Lautaro Martinez? Il giocatore non ha mai chiesto di lasciare l’Inter. A Milano ha trascorso la sua quarantena, insieme alla compagna, e per il momento le voci che parlano di un addio le rispedisce al mittente chi lo rappresenta. Ma in Spagna continuano a parlare di lui e questo – sottolineano a SportMediaset – è motivo di soddisfazione per i dirigenti nerazzurri. Il prezzo dell’argentino lievita nonostante la crisi del coronavirus. Il giocatore è sempre in prima pagina sui quotidiani spagnoli. In casa nerazzurra si sorride perché sul calciatore si sta scatenando un’asta internazionale con il City pronto a pagare la clausola rescissoria del giocatore. Per il Sun il City di Guardiola è pronto a pagare la clausola rescissoria del giocatore con Guardiola pronto a battere la concorrenza e ad avere l’erede di Aguero.

Il City non avrebbe nessun problema a pagare 111 mln, clausola nel contratto del giocatore valida solo per i club esteri e nei primi quindici giorni di luglio. Sarebbe la soluzione migliore per l’Inter mentre il Barcellona ha parlato invece di contropartite che SM definisce ‘poco interessanti’. Marotta e Zhang sono in attesa. Il giocatore continua a postare le foto della sua quarantena a Milano. In testa ha solo l’Inter e i gol che vuole tornare a segnare. Per questo ieri ha parlato della sua voglia di normalità.

(Fonte: SportMediaset)