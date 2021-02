Kessie: “Dispiace per i tifosi. Il calcio è così, quando perdi fa male. Dobbiamo cercare…”

Al termine di Milan-Inter, il giocatore rossonero ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Milan-Inter , Franck Kessie ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore rossonero: "Dobbiamo pensare subito alle prossime partite, questa settimana non è andata a nostro favore, dobbiamo cercare di lavorare ancora di più per tornare come all'inizio dell'anno".

"Dobbiamo lavorare, la sconfitta la lasciamo al mister e allo staff per capire quello che non è andato bene oggi. Mi dispiace per i tifosi, hanno fatto di tutto per caricare la squadra ma non è andata bene. Non dobbiamo mollare e cercare di alzare il livello. Il calcio è così, quando perdi fa male, ma dobbiamo alzare la testa per andare più forti perché mancano ancora tante partite".