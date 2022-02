Cassano: “Kessie? Lo vedo svagato. Sta timbrando il cartellino e aspetta maggio”

L'ex attaccante ha parlato del centrocampista che non ha ancora rinnovato con il Milan. Secondo lui non sta dando molto alla sua squadra in questo periodo

Eva A. Provenzano

Serata Bobo TV per Vieri, Adani, Ventola e Cassano. I quattro amici si sono ritrovati come al solito sul loro canale Twitch e hanno parlato degli argomenti sollevati dall'ultimo week-end di calcio. Cassano ha avuto da ridire su un giocatore del Milan in particolare, Kessie.

Il calciatore, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan, pare ormai destinato all'addio. Si parla del Barcellona, ma è stato accostato anche all'Inter. L'ex attaccante a proposito dell'ivoriano ha detto: «Da quando è tornato dalla Coppa d'Africa non è più lui. Sta facendo grande fatica, non è lui e lo vedo svagato: secondo ha già deciso quello che vorrebbe fare, sta timbrando il cartellino e aspettando maggio».

(Fonte: Bobo TV)