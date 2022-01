Sky – Kessie sarà titolare nel derby contro l’Inter. L’ultima cifra proposta dal Milan…

Il club rossonero - spiega il noto canale satellitare - non ha ancora rinunciato al rinnovo dell'ivoriano che è rientrato a Milano dopo la Coppa D'Africa

Il giocatore ivoriano è tornato a Milano. In Coppa D'Africa aveva rimediato una botta al costato ma sembra aver recuperato totalmente in vista del derby contro l'Inter. Da domani si allenerà in gruppo. Contro l'Inter ha giocato 13 volte, 11 con la maglia rossonera e ha sempre giocato dal primo minuto. Giocherà anche questa volta dal primo minuto. Bisognerà solo capire se giocherà da centrocampista centrale con Tonali o sulla trequarti come contro l'Empoli.