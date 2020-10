CorSera – Inter da battaglia, con lo Shakhtar vietato perdere: si gioca un pezzo di qualificazione

Questa sera l’Inter si gioca a Kiev un pezzo di qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo il pari casalingo contro il Borussia Monchengladbach, per la squadra di Conte la gara contro lo Shakhtar Donetsk rappresenta già un crocevia.

“Il successo degli ucraini ha alterato gli equilibri di un gruppo in cui i nerazzurri non possono permettersi di staccarsi troppo, visti i prossimi due impegni in sequenza con il Real Madrid – scrive il Corriere della Sera -. Fare punti a Kiev è vitale per coltivare le speranze qualificazione e poter essere arbitri del proprio destino più avanti“.

La vittoria contro il Genoa ha lasciato sensazioni positive in vista della trasferta europea e un Lukaku in stato di grazia. L’Inter si aggrappa al belga, in gol in tutte le ultime nove partite europee. “Si rivedrà un’Inter da battaglia con Barella dall’inizio e il ritorno di Hakimi e Young sulle fasce, anche se pesano le assenze di Sensi e Sanchez” aggiunge il quotidiano.