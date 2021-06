Kjaer, l’angelo custode di Eriksen. Ci pensa lui a Christian e Sabrina

Il capitano della Danimarca è stato decisivo nel soccorrere il compagno di squadra e poi ha pensato a rincuorare la moglie

"Kjaer è l’angelo custode di Eriksen. Le immagini parlano, lo stadio Parken è ammutolito, il maxischermo non manda in onda più nulla, scelta condivisibile. Il massaggio cardiaco è in corso, è la seconda fase di salvataggio di un ragazzo che sta lottando contro la morte. Ancora Kjaer, ancora l’amico. Che fa il capitano, oltretutto. Guarda i compagni terrorizzati. C’è chi si allontana con le mani nei capelli, perché non vuol vedere. C’è chi, come Delaney, si mette la maglietta in testa. Chi piange. Kjaer è composto, lucido. Ai giocatori ordina: mettiamoci in cerchio, così da schermare qualsiasi cosa di Christian. In quei momenti non c’è bisogno di isteria, il difensore del Milan – che sarà l’ultimo a dare l’ok al ritorno in campo dopo lo scampato pericolo ma durerà meno di 20 minuti – è il primo a capirlo. Così in gruppo i danesi formano un cerchio intorno a Eriksen. Solo due giocatori hanno lo sguardo rivolto verso l’interista. Maehle, appunto, l’uomo che non ha mai ricevuto il pallone di ritorno da quel maledetto fallo laterale. E Kjaer, che non vuole mollare neppure per un secondo l’amico. Occhi giù, fissi, come se pure un sospiro in quei momenti drammatici potesse essere utile. E in fondo lo è stato davvero", racconta La Gazzetta dello Sport.