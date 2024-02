Arrivato all'Inter nell'estate del 1989, Jurgen Klinsmann è stato uno dei principali protagonisti di un'Inter storica, spinta anche dall'iconico trio tedesco formato insieme a Brehme e Matthaus, negli anni in cui la Germania trionfò nel Mondiale del 1990 e l'Inter conquistò la sua prima Supercoppa Italiana (1990) e la prima Coppa UEFA (1990-91). 40 i gol segnati in nerazzurro, tra cui la rete del 2-1 contro la Juventus di 35 anni fa: "Certo che mi ricordo quel gol, è partito tutto dalla rimessa di Zenga poi approfittando di una sponda sono corso via e ho segnato. Più che la marcatura però ricordo il boato di San Siro, è stato fantastico".