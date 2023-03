Klinsmann: “Sono fiducioso, mi aspetto tanto dagli attaccanti. Spero nel gol di Barella”

"L’Inter non è quella che abbiamo visto recentemente in campionato, lo so bene. È una grande squadra, con tante soluzioni e un ottimo allenatore. Ed è capace di grandi imprese, soprattutto in Europa: mi sono esaltato nel vederla giocare al Camp Nou contro il Barcellona e quella partita mi tranquillizza pensando a questo ritorno degli ottavi. Voglio esaltarmi ancora una volta proprio come quella sera e poi, se si arriva tutti insieme ai quarti, chissà... Proverò a vedere la partita qui dietro l'angolo, a Seul (è stato appena nominato commissario tecnico della Corea del Sud, ndi): non mi perdo mai una partita della "mia" squadra, figurarsi questa.