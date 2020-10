Klinsmann: “Inter pronta per vincere dall’anno scorso. Lautaro e Lukaku come me e Serena”

C’era anche Jurgen Klinsmann a casa dell’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini in occasione della rimpatriata organizzata a 25 anni dalla fine della presidenza. L’ex campione tedesco ha parlato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport: “L’Inter è pronta per vincere subito. Anzi, per me lo era anche lo scorso anno“.

Una battuta anche sulla LuLa, formidabile coppia d’attacco dei nerazzurri di Conte: “Di Lukaku e Lautaro mi piace tutto: Serena era come Romelu, io come Martinez”.