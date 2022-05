Conte: “Klopp? Lo rispetto. Ma è giusto concentrarsi ognuno sulla sua squadra”

Dopo che l'allenatore del Liverpool aveva criticato apertamente il suo modo di fare calcio, è arrivata la risposta dell'allenatore del Tottenham

«Non mi piace quel tipo di calcio, non potrei mai farlo». Dopo l'uno a uno in Premier League contro il Tottenham, l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp aveva parlato così del modo di giocare della squadra di Conte. Nelle scorse ore è arrivata la risposta dell'ex tecnico dell'Inter al collega: «Ho grande rispetto per Jurgen e so che mi rispetta molto. È importante però concentrarsi sulla propria squadra, sui propri problemi e su come fare meglio. Questa è un'occasione per me e per tutti gli allenatori per imparare che durante una partita non si parla mai dell'avversario», ha detto durante la conferenza stampa che precede la sfida contro l'Arsenal.